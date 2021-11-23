Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi - Son Dakika

Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi

Yabancı uyruklu şüphelinin aracından 2 kilogram uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu maddeyi otomobilin döşemesinin altına saklamışlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpeği 'Bella' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bella'nın tespit ettiği 2 kilogram ağırlığından metamfetamin isimli uyuşturucu bir otomobilin bagajının döşemesinin altından çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce Afyonkarahisar- Kütahya Karayolunda uygulama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bella'nın da katıldığı uygulama esnasında, Bella'nın tespit ettiği bir otomobilde detaylı arama yapıldı. Yabancı uyruklu bir şüphelinin otomobilinin bagajını söken polis ekipleri tam 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu Hadı A., isimli yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.