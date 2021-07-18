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Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

18.07.2021 14:07
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Son dakika haberler: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan müşterek çalışmada, Suriye uyruklu A.D. isimli şahsın Kayseri'den uyuşturucu madde alacağı bilgisi alındı. Bilgi üzerine takibe alınan şahıs, uyuşturucu madde alışverişi gerçekleştikten sonra yakalandı. A.D.'nin üzerinde yapılan arama sonucunda 306 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilerek, şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir adreste yapılan aramada, 478 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek M.T. ve E.B. isimli şahıslar yakalanarak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan diğer çalışmalar sonucunda da şüpheli olan C.A. ve C.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslarda yapılan aramalarda 8.50 gram metamfetamin maddesi ve 1.5 gram bonzai maddesi ele geçirilerek, şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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