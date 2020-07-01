Son dakika... NASA, Güneş'in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi - Son Dakika

Son dakika... NASA, Güneş'in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

Son dakika haberi... ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneş'in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneş'in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı. Filmde Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar da yer aldı.

NASA tarafından 2010 yılının Şubat ayında başlatılan proje kapsamında, her 0.75 saniyede bir Güneş'in 425 milyon çözünürlüklü fotoğrafı çekildi. 10 yıl boyunca çekilen ve toplamda 20 milyon gigabayt tutan fotoğraf verisi, NASA tarafından hızlandırılmış video haline getirildi.

LARLA GÜNEŞLE İLGİLİ SAYISIZ KEŞİF YAPILABİLECEK

NASA, bu görüntülerle Güneş ile ilgili sayısız yeni keşif yapılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada görüntülerde bazen siyah kareler olduğunu ve bunların da tutulmalardan kaynakladığı ifade edildi. NASA, gelecek günlerde Güneş'i izlemeye devam edeceklerini ve dünyanın uzaydaki yeri hakkında daha fazla bilgi edineceklerini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

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