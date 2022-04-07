Son dakika! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor - Son Dakika
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Son dakika! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor

07.04.2022 11:10
Son dakika! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor

Son dakika haberi... NATO ve ortak ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı ve Ukrayna ana gündemiyle yapılan toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor.

NATO ve ortak ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı ve Ukrayna ana gündemiyle yapılan toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ikinci gün oturumlarının açılış konuşmasında Ukrayna, Gürcistan, Finlandiya, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda dışişleri bakanlarının da toplantıya katıldığını söyledi.

Bunun Rusya'nın saldırganlığına karşı birliğin bir göstergesi olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı özellikle selamlayarak, kendisinden son durumu doğrudan öğrenecek olmanın önemine işaret etti.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.

Toplantı dün başlamış, bakanlar dün akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Stoltenberg, bakanların, Ukrayna'ya daha fazla yardım, Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçları ve Moskova ile kurulacak gelecekteki ilişkiyi ele alacağını belirtmişti. Stoltenberg, ayrıca haziranda Madrid'de yapılacak zirveye kadar NATO'nun bir sonraki "Stratejik Konseptini" geliştirme çalışmalarını tartışacaklarını bildirmişti.

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Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor - Son Dakika


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