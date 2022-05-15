Stoltenberg: "Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" - Son Dakika
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Stoltenberg: "Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim"

15.05.2022 16:07

- Stoltenberg: "Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki endişeleri...

- Stoltenberg: " Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim"

BERLİN - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki endişeleri için "ortak bir zemin bulunabileceğini" ifade etti.

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya videokonferans yoluyla katılan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaları konusunda ortak bir zeminde buluşulabileceğine dikkat çekerek, "Güvenliğimiz için dönüm noktasında olan bir anda dururken, birlik içinde kalmaya devam etmek her zamankinden daha önemli. Dün Finlandiya ve İsveç bakanları muhtemel NATO üyeliği başvurularından bahsetti. NATO'ya katılmak isteyip istememeleri onların kararıdır. Aldıkları karar ne olursa olsun saygı duyacağız çünkü tüm egemen uluslar kendi yollarını seçme hakkına sahiptir" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun en yakın ortaklarından olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO'ya katılmalarının "tarihi bir an" olacağını ifade ederek, "NATO'ya üyelikleri, ortak güvenliğimizi artıracaktır" dedi.

"Türkiye'nin endişeleri için ortak bir zemin bulacağımızdan eminim"

Türkiye'nin Finlandiya veya İsveç'in NATO üyeliğini engelleme niyetinin olmadığını aktaran Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin endişelerinin, "üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde" ele alınacağını açıkladı.

"Savaşı Ukrayna kazanabilir"

Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı planladıkları gibi gitmiyor. Kiev'i almayı başaramadılar. Harkov çevresinden geri çekiliyorlar ve Donbass'taki büyük taarruzları durdu. Rusya stratejik hedeflerine ulaşamıyor. Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunuyorlar. Ukrayna bu savaşı kazanabilir" dedi.

Putin'in NATO'yu bölmek istemesinin aksine NATO'nun her zamankinden daha güçlü ve birleşik olduğunu söyleyen Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin arttırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda NATO'nun savunma konusundaki caydırıcılığının güçlendirilmesi ele alındı

Toplantıda, NATO'nun savunma konusundaki caydırıcılığının güçlendirilmesinin ele alındığını aktaran Stoltenberg, "Bugün, müttefiklerle Ukrayna'ya güçlü bir desteği, NATO'nun savunma konusundaki caydırıcılığının arttırılması ve Rusya'ya karşı duruşumuz da dahil olmak üzere savaşın uzun vadeli etkilerini konuştuk" dedi.

Toplantıda ayrıca, haziran ayında İspanya'nın başkent Madrid'de yapılacak olan NATO Zirvesi'ni de görüştüklerini belirten Stoltenberg, NATO'nun bir sonraki stratejik konseptinin, stratejik bir rekabet planı hazırlamak olduğunu belirtti.

"Ukrayna'ya destek çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Stoltenberg'in ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna'daki korkunç durumun farkındayız. Burada olmamız bu konuda ne kadar birlik olduğumuzun bir ifadesidir. Bugün, Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam ettiğimizi ve özellikle Ukrayna'daki insanlara destek olmak için neler yapabileceğimizi tartışarak, gelişmeleri analiz ettik. Milli çabalarımız ve özellikle askeri destek söz konusu olduğunda, bu çabalarımızdan vazgeçmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için bu desteğe ihtiyacı var" dedi.

"Eğer İsveç ve Finlandiya üyeliğe hazırlarsa, bizde hazırız"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya muhtemel üyeliklerine değinen Baerbock, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemeleri Avrupa'daki güvenlik ve barışçıl düzenimizde köklü bir değişikliğin temel ifadesidir. İsveç ve Finlandiya bizim yalnızca dostumuz değil, oldukça uzun bir süredir Avrupa ailesinin üyeleridirler ve bu yüzden NATO'nun kapıları onlara açıktır. Eğer İsveç ve Finlandiya üyeliğe hazırlarsa, bizde hazırız" dedi.

Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim
Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim

YORUMLAR
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NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GETAT UYGULAMALARINDA DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA EMİNİM EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GETAT UYGULAMALARINDA DÜNYA İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINA EMİNİM

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stoltenberg: 'Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim' - Son Dakika


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