NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bugün tarihi kararlar alacağız" - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bugün tarihi kararlar alacağız"

29.06.2022 09:48

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.

Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.

Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.

Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.

Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.

İsveç ve Finlandiya'ya davet kararı

Stoltenberg ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alınacağını söyledi.

İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.

Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.

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Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Bugün tarihi kararlar alacağız' - Son Dakika

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