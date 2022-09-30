NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız - Son Dakika
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NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız

30.09.2022 19:10

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak kararı ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri olan Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin resmen Rusya'ya katılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı. Kremlin tarafından kamuoyuna açıklanan kararnameyle Putin yönetimi iki bölgeyi de 'bağımsız bölge' olarak tanıdı. Bu kararname, Rusya'nın ilhak öncesi atması gereken son adım olarak görülürken, Putin bölgelerle ilgili ilhak kararını da bugün imzaladı.

BÜYÜK TEPKİ YÜKSELDİ

Putin'in hamlesine başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünya genelindeki büyük tepki geldi. BD Başkanı Biden, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını ve bu referandumu hiçbir zaman tanımayacaklarını ifade etti.

NATO DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Putin'in ilhak kararıyla ilgili NATO da sessizliğini bozdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

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