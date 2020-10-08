Son dakika! NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendirdi Açıklaması

08.10.2020 18:39
Son dakika! NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askerlerini yıl sonuna kadar çekeceklerini açıklaması üzerine istişarelerde bulunacaklarını belirterek, "Afganistan'a girmeye birlikte karar verdik, gelecekteki ayarlamalara birlikte karar vereceğiz,...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askerlerini yıl sonuna kadar çekeceklerini açıklaması üzerine istişarelerde bulunacaklarını belirterek, "Afganistan'a girmeye birlikte karar verdik, gelecekteki ayarlamalara birlikte karar vereceğiz, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız." dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Trump'ın açıklanandan erken asker çekme kararı hakkındaki soruyu yanıtladı.

NATO'nun, Afganistan'ın bir kez daha terör yuvası olmasını engellemek için bu ülkede bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, "Ayrıca, NATO'nun ABD'ye düzenlenen bir saldırı nedeniyle Afganistan'da bulunduğunu hatırlamamız gerek. 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırı düzenlendiğinde NATO tarihinde ilk kez kolektif savunmayı öngören 5. maddeyi harekete geçirmişti." diye konuştu.

Stoltenberg, Avrupa ve Kanada'dan yüz binlerce askerin Amerikan askerleriyle Afganistan'da görev yaptığını belirterek, "Afganistan'daki misyonumuza taahhüdümüz devam ediyor çünkü Afganistan'ın teröristlerin eylemlerini planlayıp düzenlediklerini bir platform olmamasını sağlamak güvenlik çıkarlarımız için gerekli." ifadesini kullandı.

Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki barış sürecini desteklediklerini hatırlatan Stoltenberg, barış çabaları çerçevesinde bu ülkedeki varlıklarını kısa süre önce 100 binden 12 bine indirdiklerini söyledi. Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Afganistan'daki misyonun geleceği hakkında istişarelerde bulunacağız. Çabalarımızı koordine etmemiz önem taşıyor. 12 bin askerden önemli bir bölümü Avrupa ülkelerinden ve Kanada'dan. Sonuç olarak bu tüm müttefiklerin ve ortakların çabası olacak. Bizim yaklaşımımız koşul temelli bir yaklaşım. Sahadaki şartlara bakarak karar vereceğiz. Afganistan'ın geleceğine bağlılığımızı korumamız büyük önem taşıyor çünkü bu ülkede uzun dönemde güvenliği sağlamamız bizim çıkarımıza. Afganistan'a girmeye birlikte karar verdik, gelecekteki ayarlamalara birlikte karar vereceğiz, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkacağız."

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın mesajından birkaç saat önce de Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Afganistan'daki asker sayısını 2021 başına kadar 5 binden 2 bin 500'e düşürme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasında şubatta yapılan görüşmelerde, Afgan topraklarının teröristlerce kullanılmayacağı garantisi karşılığında Amerikan askerlerinin tamamının 2021 ortasına kadar Afganistan'dan çekilmesinde mutabık kalınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Merter'de iki metrobüs çarpıştı! Bazı yolcular yaralandı Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Son Dakika: Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detayları belli oldu! İşte sınıf sınıf ders saatleri Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1615 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Eşine kızgın bıçakla işkence yapan kocayı, tuhaf savunması bile tutuklanmaktan kurtaramadı Eşine kızgın bıçakla işkence yapan kocayı, tuhaf savunması bile tutuklanmaktan kurtaramadı         
19:09
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu İzmir'de sağanak ve dolu yağışı sonrası ilginç görüntüler oluştu         
18:22
Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti         
17:23
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Seda Sayan'dan kendisine Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap         
15:56
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 20:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! NATO Genel Sekreteri, Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei