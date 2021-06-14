Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

"ORTAK STRATEJİLERE VURGU YAPTIM"

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Görüşmemiz İslam konusunda da bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'deki sorunların çözümü için de birlikte çalışmaya başladık." dedi.

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Erdoğan Macron'la yaptığı görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Erdoğan, Johnson'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesi yarım saat sürdü.

Alman Hükümet Sözcüsü, toplantıya ilişkin "Erdoğan ile ikili ilişkiler ile Kıbrıs sorununun çözümü için fikir alışverişi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı daha sonra da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

ERDOĞAN'A ÇAVUŞOĞLU VE AKAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12.00 sularında NATO Karargahı'na giriş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

KRİTİK GÖRÜŞME SIRADA

Gözler Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi. Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.