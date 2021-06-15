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Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum - Son Dakika

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

15.06.2021 13:41

Son dakika! Dün gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir toplantı düzenleyen Biden, "Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum. Afganistan konusunda uzun görüşmelerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

"UZUN GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum" karşılığını verdi. Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

TOPLANTININ ARDINDAN OLUMLU MESAJLAR VERMİŞTİ

Kritik toplantının ardından ikili ilişkilere dair olumlu mesajlar veren ABD Başkanı Joe Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

"FARKLI ADIMLARLA GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Biden'ı Türkiye'ye davet ettim. Gelebileceğini söyledi. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Farklı adımlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İstiyoruz ki Afganistan halkı sıkıntı yaşamadan bir destek verelim. Bu konuda bir mutabakat söz konusu" sözlerine yer vermişti.

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

ZİRVEDE ELE ALINAN KONULARDAN BİRİ DE AFGANİSTAN OLMUŞTU

Brüksel'deki zirvede ele alınan konulardan biri de Afganistan olmuştu. Zirvenin ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kabil Havaalanı'nın işlemeye devam etmesi için çabalıyoruz. Türkiye burada kilit rol oynuyor ancak henüz karar verilmedi" demişti.

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum

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Son Dakika Dünya Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum - Son Dakika Dünya


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