Son Dakika: Nazilli'de yöresel ürünler sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

Nazilli İŞKUR Hizmet Müdürlüğü ile Halk eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yöresel Ürünler Eğitim Programı" sertifika töreni Dallıca Mahallesi'nde yapıldı.



Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde "Yöresel Gıda Hazırlama Kursu" nu bitirerek sertifika almaya hak kazanan 11 girişimci kadına törenle sertifikaları dağıtıldı.



Nazilli'nin organik tarım ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu ifade eden Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, "Nazilli'de yaklaşık 1 yıldır hizmet vermekteyim. Nazilli namı değer insanlarının uzun yaşadığı bir şehir. Organik tarım ve doğal güzellikleriyle çok kıymetli bir yer. Başka bir özelliği de var, kadın girişimleri de çok olan bir ilçemiz. Bu kadar hanımefendinin girişimcilik ruhuyla doğal ürünleri internet üzerinden pazarlama çabası burada hangi yolun izlenmesi konusunda önemli bir ip ucuydu. Bir önemli konuda talebin tabandan geliyor olması. Bu gördüğünüz çalışma Kaymakamlık tarafından planlanmış bir çalışma değildir. Sadece Kaymakamlık tarafından organize edilmiştir. Bu kursta HEM, KOSGEB, İŞKUR ve üniversite vardır. Bir işi öğrenip para kazanmak vardır. Bir beceriye sahip olmanın yanında bir iş yeri sahibi olma amacı bu projeyi kıymetli kılmaktadır. Bugün Dallıca Mahallesindeyiz. Muhtarımızda çok çaba sarf etmiştir. Nazilli'de bu tür etkinlikleri arttıracağız. Bu konularda hızla mesafe almak istiyoruz. Pandemi süreci uzaktan satışın önemini ortaya çıkarmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN