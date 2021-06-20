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Son Dakika | NBA'de Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finaline yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | NBA'de Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finaline yükseldi

20.06.2021 10:06
Son Dakika | NBA'de Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finaline yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i uzatmada 115-111 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Nets, konferans yarı final serisi 7. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşma boyunca skorda 20 defa üstünlük el değiştirdi, 10 kez de eşitlik sağlandı.

Nets'in yıldızı Kevin Durant, bitime bir saniye kala zor pozisyonda attığı basketle maçı uzatmaya taşıdı. Yaklaşık 3,5 dakika sayı üretilemeyen uzatma periyodu sonunda rakibine üstünlük sağlayan Bucks, adını konferans finaline yazdırdı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Antetokounmpo, Elgin Baylor, Jerry West, Charles Barkley ve Tim Duncan'dan sonra NBA play-off'ları 7. maçında en az 40 sayı, 10 ribaunt istatistikleri yakalayan 5. oyuncu oldu. Konuk takımda Khris Middleton 23 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Brook Lopez ise 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte müsabakanın tamamında forma giyen Durant, 48 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. Durant, NBA play-off'ları tarihinde 7. maçta en fazla sayı üreten oyuncu olmayı başardı. James Harden 22 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, Blake Griffin 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers- Atlanta Hawks (3-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Amerikan Basketbol Ligi, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | NBA'de Brooklyn Nets'i eleyen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı finaline yükseldi - Son Dakika Spor


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