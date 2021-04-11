Son dakika: NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın üstün performansıyla kazandı - Son Dakika

Son dakika: NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın üstün performansıyla kazandı

11.04.2021 11:17
Son dakika: NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın üstün performansıyla kazandı, System.String[]

Son dakika haberler... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 20 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 20 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yendi.

NBA'e, 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 24 sayı farklı yenerek Doğu Konferansı'nda yeniden liderlik koltuğuna yükseldiği maçta, milli oyuncu Furkan Korkmaz, üstün performansıyla dikkati çekti.

Sezonun 36. galibiyetine uzanan Sixers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 30 dakika sahada kalan Korkmaz, 20 sayı, 5 top çalma, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 blok, Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt, 4'er asist ve blok, Ben Simmons ile Mike Scott 13'er sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 33'üncü, üst üste ise 6'ncı kez kaybeden Thunder'da Darius Bazley 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Tony Bradley 16 sayı ve 14 ribaunt, Luguentz Dort 15 sayı ve 5 ribaunt kaydetti.

Lakers, yıldızları olmadan kazandı

Los Angeles Lakers, sezonun 33. galibiyetini, deplasmanda Brooklyn Nets'i 126-101 mağlup ederek elde etti.

Sakatlıkları devam eden yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in yokluğunda Lakers'ı galibiyete taşıyan oyuncular, 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Andre Drummond, 19 sayı ve 4 asistle Dennis Schröder, 17 sayıyla Ben McLemore, 14 sayı ve 11 asistle Talen Horton-Tucker oldu.

Bu sezon 17. kez kaybeden 36 galibiyetli Nets'te Kevin Durant 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 18 sayı ve 4 ribaunt, LaMarcus Aldridge 12 sayı ile maçı tamamladı.

"Türk Gecesi"nde kazanan Raptors oldu

Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Türkiye ve Türk kültürü tanıtımının yapıldığı Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında, Toronto Raptors, Rocket Mortgage FieldHouse'da konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 135-115 mağlup etti.

Sezonun 21. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Gary Trent 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarak galibiyette başrolü oynadı. Malachi Flynn 20 sayı ve 11 asist, OG Anunoby 15 sayı ve 5 ribauntla skora katkıda bulundu.

Bu sezon 33. kez kaybeden 19 galibiyetli Cavaliers'ta Collin Sexton 29 sayı ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı ve 8 asist, Kevin Love 18 sayı, oyuna sonradan girerek 7 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors: 115-135

Brooklyn Nets- Los Angeles Lakers: 101-126

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117

Utah Jazz- Sacramento Kings: 128-112

Golden State Warriors- Houston Rockets: 125-109

Phoenix Suns- Washington Wizards: 134-106

Portland Trail Blazers- Detroit Pistons: 118-103

Amerikan Basketbol Ligi, Oklahoma City Thunder, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın üstün performansıyla kazandı - Son Dakika Spor


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