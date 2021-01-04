Son dakika... NBA'de Stephen Curry 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Warriors kazandı

Son dakika spor haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin kariyer sayı rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-122 yendi.

Son Dakika

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