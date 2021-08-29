Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, olaya

'Nefes alamıyorum' sözleri bile onları durdurmadı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... NBA Yıldızı Hayes'e Floyd gibi gözaltı - Son Dakika

Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme

Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu