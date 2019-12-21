Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor!

6 saat önce

Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor.

Son Dakika | Ndiaye Trabzonspor'a imza atıyor!, System.String[]

Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı.


EKONOMİK SIKINTILARI VAR


Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.


TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR


Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor. (Takvim)


Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:36 
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