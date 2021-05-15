Son dakika! "Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! "Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada

15.05.2021 16:00

Son dakika haberleri: "Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

"Ne bakıyorsun" tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada

Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga anı kameralara yansıdı

Taşlarla, sopalarla saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki bir köyde 'bakma' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kalabalık bir grubun müstakil evin bahçesine girip taş ve sopalarla saldırdığı kavgada demir kapının yanı sıra, ev ve otomobilin camları kırıldı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınıp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay Seydiköy köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü, müstakil bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Özcan E., evin bahçesinde 1 yaşındaki yeğenini gezdirmeye çıktı. Bu sırada iki motosikletli genç evin önündeki yola durup, bahçenin tel örgülerine yaklaştı. Özcan E., motosikletli gençlere doğru bakınca, "Ne bakıyorsun, hayatında hiç motosiklet görmedin mi" diyen karşı taraf tartışma başlattı. İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce saldırganlar önce 17 yaşındaki Özcan E.'ye ardından Hüseyin Tural'a saldırdı. Babalarının saldırıya uğradığını gören Musa Tural ve Veli Tural ise iki saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırganlar bunun üzerine telefonla arkadaşlarına haber verince 20 kişi bir anda eve akın etti. Çıkan kavgada evde ve arabada maddi hasar meydana gelirken, Özcan E. burnundan, Hüseyin Tural ve eşi Zeynep Tural sırtından, Veli Tural kolundan, Musa Tural bacağından yaralandı. Olay yerinde bulunan Veli Tural'ın küçük çocukları ise korkup eve kaçtı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise evin güvenlik kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan aile saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunarak Bucak Savcılığı'na ifade verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grubun aileye saldırması anbean yansıdı. Gruptakilerin ellerinde sopa ve taşları eve atması, sopayla vurması eve doğru koşmaları ve kavga anları yansıdı.

"3 dakika içinde 20 kişi geldi"

Saldıra uğrayan evli ve 3 çocuk babası Veli Tural (37), Ramazan Bayramı'nın birinci günü akşam saatlerinde motosikletli iki kişinin ana yola yakın olan evlerinin önüne durduğunu söyledi.

Bahçede bebek gezdiren yeğeninin bu iki kişiyi fark ettiğini dile getiren Tural, "Yeğenim onlara bakıyor niye gitmiyorlar diye. Bu iki kişi de yeğenime dönüp, 'Hiç mi motosiklet görmediniz, girersem seni keserim, seni öldürürüm' diye hakaret ve küfürler etmeye başlıyor. Biz ne olduğunu anlamadık yeğenimin olduğu yere doğru yöneldik. Gençler ne oldu demeye kalmadan babam geldi. Babam bunlara uyma diyerek bizi bahçeden içeri alıyor. Direk babama saldırıyorlar. Ben babamı içeri alınca anında saldırıp uzaklaşıp telefona sarılıyorlar. 3 dakika geçmeden yaklaşık 20 kişilik grup, ben kardeşim, babam, annem yeğenim, 3 küçük çocuğum 20 kişinin ortasında kalıyoruz. Demir kapının arkasına eve giriyoruz. Eve girmezler zannediyoruz. Demir kapıyı yıkıp evin içine giriyorlar" dedi.

"'Evi yakın' dediler"

Taş ve sopalarla linç edilmeye çalışıldıklarını söyleyen Tural, "Hiçbiri dövmeye değil direk öldürmeye vuruyorlar. Orada da grupla baş edemeyince kendimizi eve kilitledik. Taş ve sopalarla arabamızın camlarını, evin camlarını kırıyorlar. Jandarmayı, itfaiyeyi arıyoruz, çünkü evi yakacaklar diye çok korktum. Bir tanesi, 'Yakın evi, yakın evi hepsi içinde ölsün' diye bağırıyordu. 20 dakika sonra jandarma geldi hepsi dağıldı. Biz Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldük. 3 çocuğum olayın ortasında kaldık, hep kendimizi savunduk. Can güvenliğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sopayla vurdular, iki parmağımda kırık var. Burnumun içi kemiği kırık. Kardeşimin çapraz bağları yırtık. Annemin kafasında sırtında sopa izleri var. Babamın kaşında dikiş var. Kimse bize yumruk atmadı, gelen taş ve sopa ile vurdu. Biz bu saldırganların yakalanmasını istiyoruz. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınıp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son dakika! Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada
Son dakika! Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada
Son dakika! Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada
Son dakika! Ne bakıyorsun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada

Ramazan Bayramı, Burdur, Savaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 'Ne bakıyorsun' tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü...O anlar kamerada - Son Dakika


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