Nepal'de hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Khadga Prasad Oli'nin parlamentoda güvenoyu alamaması üzerine, azınlık hükümeti kurulmasına karar verildi.

Nepal Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, koalisyon çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığı Nepal'de, mecliste en fazla sandalyeye sahip Komünist Parti lideri Oli'nin, azınlık hükümeti kurması kararı alındı.

Oli'nin bir ay içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Eski Başbakan, Oli, parlamentoda 10 Mayıs'ta yapılan güven oylamasını 93'e karşı 124 oyla kaybetmişti.

Oli, Nepal'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artış nedeniyle virüsle mücadele konusunda eleştiriliyordu.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.

Oli'nin önerisi üzerine parlamento 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Yüksek Mahkeme parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.

Nepal son yıllarda sık sık Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı protestolara sahne oluyordu.