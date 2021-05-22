Son dakika! Nepal'de parlamentonun feshedilerek seçimlerin yenilenmesine karar verildi - Son Dakika

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.

Bhandari'nin ofisinden yapılan açıklamada, parlamentonun feshedildiği, 12 ve 19 Kasım tarihlerinde ülkenin yeniden seçime gideceği belirtildi.

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