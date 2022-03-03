Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar - Son Dakika
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Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar

03.03.2022 15:05

Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar Şantaj davasında beraat ettiler İşadamı Ümit Arıkan'dan bir milyon lira isteyerek şantaj yaptıkları iddia edilen sunucu Neşe Sapmaz ile Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar yargılandıkları davada beraat etti.

Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar

Şantaj davasında beraat ettiler

İSTANBUL - İşadamı Ümit Arıkan'dan bir milyon lira isteyerek şantaj yaptıkları iddia edilen sunucu Neşe Sapmaz ile Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar yargılandıkları davada beraat etti.

İşadamı Ümit Arıkan'a bir milyon TL isteyerek şantaj yaptıkları iddiasıyla, 3 yıla kadar hapis cezaları istenen Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Neşe Sapmaz ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, 'şantaj' suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek sanıkların beraatını talep etti.

Hazinedar ile Sapmaz'ın avukatları esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını söylerken, Arıkan'ın avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, 'şantaj' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Murat Hazinedar ile Neşe Sapmaz'ın beraatına karar verdi.

Olayın geçmişi

Sunucu Neşe Sapmaz, kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş adamı Ümit Arıkan hakkında dava açmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş adamı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon TL istediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz ile Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'ın 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar
Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar
Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar

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ŞANTAJ İDDİASIYLA YARGILANAN NEŞE SAPMAZ VE MURAT HAZİNEDAR BERAAT ETTİ ŞANTAJ İDDİASIYLA YARGILANAN NEŞE SAPMAZ VE MURAT HAZİNEDAR BERAAT ETTİ Fırtına balık fiyatlarını yükseltti Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Murat Hazinedar, Türk Lirası, İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Neşe Sapmaz ile Murat Hazinedar'ın davasında karar - Son Dakika


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