Türkiye'de sayısı çok az olan ve 'karakulak' (Caracal caracal) adıyla bilinen yabani kedi türü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölü olarak bulundu.

Fethiye'nin kırsalında ormanlık alanda ölü hayvanı gören vatandaş durumu Fethiye Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Bölgeye gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, inceleme yaptı.

Karakulaklar üzerine çalışmalarıyla tanınan İlemin, gazetecilere, hayvanın yaklaşık 7 aylık ve dişi bir karakulak olduğunu söyledi.

Hayvandan genetik araştırmalarda kullanmak ve Anadolu'daki karakulakların genetik özelliklerinin ortaya çıkarılması için numune aldığını anlatan İlemin, şunları kaydetti:

"İnceleme köpekler tarafından hayvanın vücudunda ve kafasında ısırık ve parçalama bulgularına rastlandım. Aralık ortasına ilerlerken Muğla geneli çok az yağış aldı. Sonbahar çiçekleri açmadı. Bitkilerden hayvan türlerine canlılar besinsiz kaldı. Bölge ekosisteminin en tepesinde bulunan Karakulaklar da beslenemediler ve güçsüz düştüler. Hayvanın, doğada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğradığını düşünüyoruz. Yaşam alanlarımızda baktığımız köpekler ve kedilere sorumlu davranalım. Bakamayacaksak edinmeyelim. Doğaya atmak çözüm değil. Doğanın sahipleri yaban hayatına zarar veriyoruz." - MUĞLA