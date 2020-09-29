Son Dakika: Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılması planı protesto edildi

Son dakika haberi... İsrail'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina kararı gerekçe gösterilerek Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesi planını protesto etti.

İsrail'de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina kararı gerekçe gösterilerek Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesi planını protesto etti. Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerde kişi katıldı. Karantina kararı gerekçe gösterilerek Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılması için yasal değişiklik yapılması önerisinin görüşüldüğü saatlerde Meclis önünde toplanan göstericiler, bu girişime tepki gösterdi. "Protesto hakkımızı elimizden alamazsınız", "Diktatörlüğü getirmek için Kovid-19'u kullanıyorlar" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağıran sloganlar attı. Göstericiler, ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına yanlarında getirdikleri tavalara kaşıkla vurarak dikkati çekti. Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis ile protestocular arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama planı Komisyonda Gösterinin düzenlendiği saatlerde İsrail Meclisi Adalet Komisyonu, karantina sürecinde Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini görüşmek üzere toplandı. Söz konusu değişiklikle, Başbakanlık rezidansı önünde 4 ayı aşkındır devam eden Netanyahu karşıtı gösterilere, evleri 1 kilometreden uzakta olanların katılması yasaklanıyor. Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Meclisteki oylamadan yeterli oyu alması gerekiyor. İsrail'de 3 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle istifasını Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

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