Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika

Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt

Son dakika: Netflix ülkemizden çekileceği iddialarına, "Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, dün gündeme gelen Netflix'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" ifadelerini kullanmıştı. Mahir Ünal'ın ardından bir açıklama da Netflix'ten geldi.

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Yapılan açıklamada, "Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, "Netflix Turkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Mahir Ünal, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:56 

Son Dakika Güncel Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt - Son Dakika
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