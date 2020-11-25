Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı - Son Dakika

Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı

25.11.2020 12:28

Son dakika haberi... - NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği dikey olarak kalkış yapan iki adet İnsansız Hava Aracı (İHA), Orta Doğu Teknik Üniversitesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dikey Kalkan İnsansız Hava...

- NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı

KONYA - Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği dikey olarak kalkış yapan iki adet İnsansız Hava Aracı (İHA), Orta Doğu Teknik Üniversitesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı yarışmasında iki derece elde etti. Yarışmada, Göktürk takımı birinci, Abra takımı ise üçüncü oldu.

Ülke genelindeki üniversite öğrencilerinin katılımıyla Şehit Üsteğmen Gürcan Ulucan Havaalanında gerçekleştirilen yarışmada NEÜ öğrencilerinden oluşan Göktürk takımı, otonom olarak en uzun süre havada kalan, hedefi görüntü işleme ile otonom olarak tespit eden ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK İHA'yı tasarlayan, yapan ve uçuran takım olarak birinci oldu. Abra takımı da sergilediği performans ile üçüncülüğü elde etti. Dik olarak kalkabilen İHA ağır nesneleri kaldırabiliyor, uzun süre havada kalabiliyor ve havadayken yatay uçuş moduna geçebiliyor.

"Daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız var"

ODTÜ tarafından düzenlenen yarışmada 1.'lik ve 3.'lük ödülü aldıklarını anlatan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "NEÜ genç bir üniversite olmasına rağmen adını Türkiye ve dünya sathına yazdırmaya devam ediyor. Türkiye'nin son zamanlarda milli savunma sanayisinde yapmış olduğu hamlelere ufak bir katkımız olursa bizim açımızdan en büyük gurur ve iftihar vesilesi bu olacak. Bu daha başlangıç. İnşallah NEÜ olarak bu ve benzeri yarışmalarda artık ilk 3'ü biz hedefliyoruz. Uçak Mühendisliği ve Mühendislik fakültelerimizin diğer bölümleriyle birlikte daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız var" dedi.

"Sanayi iş birliği konusunda birtakım teşebbüslerimiz var"

Yıllardır düşünülen noktanın üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması meselesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Zorlu, "İnşallah biz burada bu bilgi birikiminin ürüne dönüşmesi konusunda birtakım gayretler ortaya koyacağız. Şu anda sanayi işbirliği konusunda birtakım teşebbüslerimiz var. Öğrencilerimize her alanda maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. İnşallah bu başarılar artar ve öğrencilerimizi değişik şekillerde mükafatlandırırız" ifadelerini kullandı.

"4 kat daha fazla havada kalabiliyor"

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe ise, üniversite öğrencilerinden oluşan 'Göktürk' Dik İHA takımının danışmanı olduğunu belirterek, "Boeing firmasının sponsorluğunda ODTÜ organizatörlüğünde gerçekleştirilen Dik İHA Yarışmasında üniversitemiz bir 1.'lik bir tane de 3.'lük alarak üniversitemizi ön plana çıkarmıştır. Dik İHA normal dronelardan farklı olarak dikey olarak kalkan ve havada yatay moduna geçerek sabit kanat gibi uçuş gerçekleştiren ve normal dronelara göre 4 kat daha fazla havada kalabilen İHA'lardır. Özellikle yeni trendler İHA'lar üzerine olduğu için de böyle bir organizasyon düzenlenmiş ve öğrencilerimiz emeklerinin karşılıklarını aldılar" şeklinde konuştu.

Çalışmaların yeni mühendislerin yetiştirilmesi konusunda faydalı olacağını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Gökçe, sektöre uyumlu olarak tecrübeli mühendis yetiştirmek istediklerini ve TÜBİTAK'ın destekleriyle amaçlarının öğrencilere havacılığı aşılayarak tutku haline getirmeye çalışmak olduğunu söyledi.

'Göktürk' ekibinin otonom sistemler sorumlusu öğrenci Kadir Arslanpınar da, tasarladıkları İHA'nın 3 pervaneli olarak aktardığını kaydetti. Dronenun dik olarak kalkmasından dolayı pist ihtiyacı duymadığını aktaran Arslanpınar, "Sabit kanat olarak uçtuğu için de daha uzun mesafeleri kat edebilmeyi sağlıyor. Çok miktarda yük kaldırabiliyor ve uçuş süresi noktasında ciddi avantajları var. Dikey kalkış, yatay uçuş ve gittiği ya da başladığı noktada dikey uçuş şeklinde uçuş gerçekleştiriyor. Aslında bu sene birinci olduğumuz sistem, geçen senelerde birinci olduğumuz uçakların üstüne koyarak yaptığımız bir sistem. O yıllarda uçağı beş motorla çalıştırabiliyorduk, şu anda motor sayımızı 3'e düşürdük ancak önceki motorları hareketli hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı
Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı
Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı
Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı, Üniversite, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... NEÜ öğrencilerinin dikey kalkış yapan İHA başarısı - Son Dakika


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