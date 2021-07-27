Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gençlik Parkı'na, vatandaşların spor yapmalarına olanak sağlanması için spor aletleri yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı yaşam için her yaştan insanların spor yapabilmeleri amacıyla belediye tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda yürütülen çalışma kapsamında, basketbol sahası hizmete kazandırılırken, çeşitli spor aletleri de yerleştirildi.

Alana kazandırılacak halı sahanın yapım çalışması da sürerken, mahalle sakinleri Başkan Mehmet Savran ve belediye personeline teşekkür etti.