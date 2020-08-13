Son dakika... Nevşehir'de 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağmalama suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 37 yaşındaki K.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 yıl 10 hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:48

Kaynak: İHA

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