Son Dakika: Nevşehir'de 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Derinkuyu'da 171 adet Extacy hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Derinkuyu'da yapılan çalışmalar sonrasında şüpheli B.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 171 adet extacy hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR