Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

12.07.2022 07:51

Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu.

Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah saatlerinde Nevşehir Derinkuyu karayolunda meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Halil İbrahim G. hayatını kaybetti. Aynı kazada Sadık E., İsmail E., Sadık E. ve Hasan P. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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