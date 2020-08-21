Son dakika! Nevşehir'de aranan 15 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde yapılan çalışmalar sonrasında 15 kişi yakalandı. Yakalananlardan basit yaralama suçundan 10 gün hapis cezası bulunan O.G., borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan ve hakkında 3 ay hapis cezası bulunan A.T., basit yaralama suçundan 3 bin lira para cezası bulunan A.G., Derinkuyu adli makamlarınca çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 ay hapis cezası bulunan N.K, Kayseri adli makamlarınca 10 ay hapis cezası bulunan Ü.Y. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR