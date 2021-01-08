Son dakika! Nevşehir'de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Nevşehir'de babasını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
08.01.2021 13:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaralamasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir'de uyuşturucu bağımlısı bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaralamasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu bağımlısı Y.C.S. babası ile arasında çıkan tartışma sonrasında babasına hakaret edip ölümle tehdit etmesinin ardından babasını bıçakla yaraladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.C.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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