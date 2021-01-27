Nevşehir'in Avanos ilçesinde 52 yaşındaki kişi bağ evinde ölü bulundu.
M.T.T, Damönü mevkisindeki bağ evine arkadaşlarını davet etti. Eve giden arkadaşları, M.T.T'yi evde hareketsiz yatarken bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekipleri M.T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan kişinin 2 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Nevşehir'de bağ evinde şüpheli ölüm - Son Dakika