Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Nevşehir'de bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Emek Mahallesi Gülveren Sokak'taki tek katlı evinde oturan 51 yaşındaki Cemal Karataş'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen 112 Acil Servis ekibi, polisin kapı kilidini kırmasıyla içeriye girdi. Sağlık ekibi, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karataş'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Karataş'ın arkadaşı Yavuz Kuzucu, gazetecilere, Karataş'tan geçen hafta cuma gününden beri haber alamadığı için polise bilgi verdiğini belirterek, "Geçen hafta cuma günü telefonla konuştuğumuzda 'Ben hastayım, kollarım bacaklarım sızlıyor, korona mıyım yoksa' demişti. Ben de 'Seni doktora götüreyim' dedim ama bir daha kendisinden haber alamadım." diye konuştu.