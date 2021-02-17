Son dakika! Nevşehir'de dernek binasında kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 152 lira ceza verildi - Son Dakika

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynamak için bir araya gelen 7 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir dernek binasında kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, dernek binasındaki incelemede, 106 iskambil kağıdı buldu.

Dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden toplam 9 bin 352 lira ceza uygulandı. Ayrıca, sosyal mesafe, maske, kapalı alanda sigara içme kurallarına uymadıklarından dolayı da toplamda 23 bin 800 lira ceza tutanağı tanzim edildi.