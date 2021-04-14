Son dakika: Nevşehir'de FETÖ'den 4 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

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