Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi

03.03.2022 23:02
Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi

Son dakika haber... Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.

Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.

Derinkuyu'dan Nevşehir'e hasta taşıyan A.Ç. idaresindeki 50 DR 274 plakalı ambulans, buzlu yolda direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi.

Kazada, hasta yakını hafif yaralandı.

Hasta ve yakını, olay yerine gelen sağlık ekibince Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Tatvan'da ambulans devrildi: 2 yaralı Tatvan'da ambulans devrildi: 2 yaralı Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı Hasta taşıyan ambulans buzlanma nedeniyle kaza yaptı: 1 yaralı

Derinkuyu, Ambulans, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Savaşın 8. gününde Rusya'nın hava saldırısı sonucu 33 sivil yaşamını yitirdi
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
20:55 Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın gafı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 23:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement