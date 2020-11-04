Nevşehir'de jandarma personeli, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay kan bağış tırı, İl Jandarma Komutanlığı bahçesine yerleşerek kan vermek isteyen askerlerin bağışlarını kabul etti.

İlk bağışı İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol yaptı.

Kızılay Kan Merkezi Başhekimi Süleyman Kurt, gazetecilere, jandarma personelinin kan bağışı konusundaki hassasiyetlerini takdirle karşıladıklarını, ilk etapta 70 ünite kan aldıklarını belirtti.

Kurt, herkesi kendi sağlığını korumak ve başkasının hayatını kurtarmak için düzenli kan bağışlamaya çağırdı.