Son dakika... Nevşehir'de kadın jandarma personelinden 8 Mart çiçeği - Son Dakika

Son dakika... Nevşehir'de kadın jandarma personelinden 8 Mart çiçeği
08.03.2021 15:13
Son dakika gündem haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kadınlara çiçek verdi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kadınlara çiçek verdi.
Alışveriş merkezinde stant açan kadın jandarma personeli, günlerini kutladıkları kadınlara jandarmanın faaliyetlerini anlattı.
Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanımıyla ilgili de bilgi veren jandarma ekipleri, kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürü dağıttı.
Etkinlikte bazı vatandaşlar, kadın jandarmalarla fotoğraf çektirdi.
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