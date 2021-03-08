Son dakika... Nevşehir'de kadın jandarma personelinden 8 Mart çiçeği - Son Dakika

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde kadınlara çiçek verdi.

Alışveriş merkezinde stant açan kadın jandarma personeli, günlerini kutladıkları kadınlara jandarmanın faaliyetlerini anlattı.

Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) kullanımıyla ilgili de bilgi veren jandarma ekipleri, kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

Etkinlikte bazı vatandaşlar, kadın jandarmalarla fotoğraf çektirdi.