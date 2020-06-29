Son dakika... Nevşehir'de trafik denetimi yapıldı

Son dakika haberine göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbarlı emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerde 187 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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