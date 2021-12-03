Son dakika! Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Balıkesir'de geçen ayki narkotik operasyonunda kovaladığı şüphelilerce şehit edilen polis memurunun adının verildiği "Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör Operasyonu" düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, biri yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 502,89 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ile pala tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmayı sürdüren polis, biri Afganistan uyruklu, iki şüpheliyi daha gözaltına aldı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.

Tutuklananlar arasında yer alan Afganistan uyruklu şüpheli hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.