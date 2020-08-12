Son Dakika: New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,04 artışla 27.973,80 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,90 yükselişle 3.363,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kazançla 10.883,12 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik gelişmeler ve beklenenden iyi gelen enflasyon verisi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Moderna'nın geliştirdiği "mRNA-1273" adlı aşı adayının tedariki için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1,5 milyar dolar olduğu belirtildi. Anlaşma haberinin ardından Moderna'nın hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler gündemdeki yerini korurken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, dün, Demokratlar ile teşvik paketine ilişkin görüşmelerin çıkmazda olduğunu söylemişti.