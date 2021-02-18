Son dakika: New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü - Son Dakika

Son dakika: New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü

18.02.2021 02:47
Son dakika: New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü, System.String[]

Son dakika haberler... NEW New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

NEW New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

CNN'e konuşan Ron Kim, eyaletin huzurevlerinde gerçekleşen Kovid-19 ölümleriyle ilgili gerçek rakamları gizlemekle itham ettiği Cuomo'nun kendisini aradığını ve onu "yok etmekle" tehdit ettiğini söyledi.

Kim, "Cuomo beni perşembe günü doğrudan aradı ve yardımcısı Melissa de Rosa'nın huzurevleri hakkında söylediklerini örtbas etmemem durumunda kariyerimi mahvetme tehdidinde bulundu." dedi.

Amerikan basınına huzurevindeki ölümlerden dolayı Valinin özür dilemesi gerektiği yönünde demeçler veren Kim, "Cuomo bana, 'bu işte birlikteyiz, belirli sınırları aşmamalıyız' dedi. Aksi takdirde onun gazabını henüz görmediğimi, beni yok edebileceğini söyledi." ifadelerine yer verdi.

Cuomo, haftanın ilk günü yaptığı basın toplantısında, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

New York bakımevlerinde Kovid-19 verileri olayı

New York Başsavcılığının 28 Ocak'ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50'ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York'taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, sağlık departmanının 8 bin 500 civarında gösterdiği Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.

Associated Press'in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek, Cuomo yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Restoranlar ve kafeler hangi kriterlerle açılacak? Bilim Kurulu üyesi esnafın merak ettiği detayları anlattı Eski Barcelonalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'yi ziyarat edecek Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik         
00:49
Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı Çocukların kartopu eğlencesi bir siteyi karantinaya aldırdı         
23:26
Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı         
22:30
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi         
20:07
Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım         
19:06
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı Evlerinde ölü bulunan ailenin şüphelisi, kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu çıktı         
12:18
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 02:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: New York Eyalet Meclis Üyesi, Vali Cuomo tarafından tehdit edildiğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei