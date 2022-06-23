Son dakika... New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika... New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz hastaneye kaldırıldı

23.06.2022 08:20

Son dakika haber... New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

New York, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... New York sokaklarında baygın halde yatan iki evsiz hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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