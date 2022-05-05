Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu

05.05.2022 01:40
Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentinde, Kovid-19 bağlantılı hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde, Kovid-19 bağlantılı hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığı bildirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyalette Kovid-19'a bağlı toplam 2 bin 119 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Vali Hochul, vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkati çekerek, "Bunu ciddiye alıyoruz ancak panik yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

NBC kanalı, hastaneye yatışlarla ilgili söz konusu rakamın, önceki aya kıyasla yaklaşık 3 kat arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta New York'taki Kovid-19 uyarı seviyesi "düşük"ten "orta" seviyeye çıkarılmıştı.

Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının tavan yaptığı geçen yıl sonunda New York'ta hastaneye yatış rakamı 13 bine çıkmıştı.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, New York'ta şu ana kadarki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 68 bini aşmış bulunuyor.

YORUMLAR
500
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı New York'ta binlerce kişi 'kürtaj hakkı' için sokağa çıktı New York'ta binlerce kişi 'kürtaj hakkı' için sokağa çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 01:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement