Son dakika! New York'ta Trump binasının önündeki caddeye "Siyahilerin Hayatı Önemli" yazıldı - Son Dakika

Son dakika! New York'ta Trump binasının önündeki caddeye "Siyahilerin Hayatı Önemli" yazıldı

Son dakika haberi... NEW ABD'nin New York şehrindeki Trump Tower binasının önündeki caddeye "Siyahilerin Hayatı Önemli" yazıldı.

NEW ABD'nin New York şehrindeki Trump Tower binasının önündeki caddeye "Siyahilerin Hayatı Önemli" yazıldı.

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Manhattan'ın alışveriş merkezi 5. Cadde üzerinde bulunan Başkan Donald Trump'a ait binanın önüne büyük sarı harflerle "Siyahilerin Hayatı Önemli" yazısı yazıldı.

Bu sırada New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve siyahi toplumun önde gelen liderleri de hazır bulundu.

Trump, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu boyama kararını eleştirmiş, "Bu yazı lüks caddenin değerini düşürecek ve New York polisini daha da kızdıracak." ifadelerini kullanmıştı.

De Blasio da Trump'a, "Anlamadığın şu ki 5. Cadde'yi siyahiler kurdu. Senin 'lüks' dediğin şey onların emeğinin sonucu. Bu yazı ile onları onore ediyoruz." yanıtını vermişti.

"Siyahilerin Hayatı Önemlidir" yazısı ilk defa Washington Belediyesi tarafından haziran ayı başında, Minneapolis'te gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için başkentte düzenlenen protestoların merkezi haline gelen 16'ncı Cadde'nin ortasına yazılmıştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentin 5 ana bölgesindeki önemli sokaklara bu ifadenin yazılacağını açıklamış, ilki Brooklyn, ikincisi aşağı Manhattan, üçüncüsü de Harlem olmak üzere üç bölgedeki sokakta söz konusu yazılar yer almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! New York'ta Trump binasının önündeki caddeye 'Siyahilerin Hayatı Önemli' yazıldı - Son Dakika
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