New York'taki huzurevi yangınının bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

New York'taki huzurevi yangınının bilançosu netleşiyor: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı açıklandı. ABD'nin New York kentinin Spring Valley bölgesinde yer alan bir huzurevinde yerel saatle 01.30 sıralarında geniş çaplı yangın çıkmıştı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ardından kötü haber geldi. Rockland County itfaiye yetkilisi Chris Kear, yangında 1 huzurevi sakininin hayatını kaybettiğini ve 2 itfaiye erinin yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybeden kişinin kimliğini açıklamayan Kear, "Bu yıkıcı bir kayıp" ifadelerini kullandı. New York polisi, yangın sırasında bir kısmı yıkılan binada, arama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı. (İHA)

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