Son dakika... New York'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... New York'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 01:12
Son dakika... New York'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi. Yaralıların sayısı ise henüz doğrulanmadı.

Buffalo şehir merkezinin yaklaşık 5 km Kuzeyinde siyasilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede meydana gelen saldırı nedeniyle polis ekipleri olay yerine giderek bölgeyi kontrol altına aldı. Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, saldırının ırksal bir girişimle yapılıp yapılmadığının araştırıldığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın tüfek taşıdığı ve vücut zırhı benzeri bir giysi giydiği belirtildi. - NEW YORK

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Buffalo, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... New York'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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