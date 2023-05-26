Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

26.05.2023 17:15

Son dakika: New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen Recep Akbıyık ABD'de yakalandı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD makamlarına seslenerek, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

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Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu teröristi bulmanız gerekiyor' dediği saldırgan Türk çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu teröristi bulmanız gerekiyor' dediği saldırgan Türk çıktı!

New York, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı - Son Dakika


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