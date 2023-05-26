Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı
26.05.2023 17:15
Son dakika: New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen Recep Akbıyık ABD'de yakalandı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD makamlarına seslenerek, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.
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26.05.2023 17:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: New York'taki Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı - Son Dakika