Son dakika haberleri! Halka kapalı Times Meydanı bu yılbaşında gazetecilere kaldı - Son Dakika

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York'un Times Meydanı'nda bu yıl yeni yıl kutlamalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçti. ABD'de yılbaşı kutlamalarının en popüler yeri olan meydanda bu yıl kutlamalar Kovid-19 salgını nedeniyle halka kapalı olarak gerçekleştirildi. Boş meydanı fırsat bilen gazeteciler konfeti atarak eğlendiler.