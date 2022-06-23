Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi

NEW ABD Yüksek Mahkemesi'nin, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını iptal etmesine eyalet yetkililerinden tepki geldi.

New York Valisi Kathy Hochul, Yüksek Mahkeme'nin kararından şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Şok edici, kesinlikle şok edici." ifadelerini kullandı.

Vali Hochul, Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının hukuk uzmanı ekiplerince incelenerek, silahların sınırlandırılması konusunda yasal olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini kaydetti.

New York Eyalet Senatosu Lideri Andrea Steward-Cousins, "Yüksek Mahkeme, silahların insan hayatından daha değerli olduğu kararına vardı." diye konuştu.

Demokrat eyalet senatörü Zellnor Myrie, "Biliyoruz ki bu çok kötü olacak." dedi.

Zellnor, Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının, sanki ülkede silahları savunan en önemli lobi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) tarafından yazılmış gibi olduğunu belirterek, "Çocukların hayatı üzerine silahlar tercih ediliyor." ifadesine yer verdi.

New York Bölge Başsavcısı Alvin Bragg de Yüksek Mahkeme'nin kararını "Halk güvenliği için bir kabus" şeklinde tanımladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararını, Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle bugün 3'e karşı 6 oy ile iptal ettiğini duyurmuştu.