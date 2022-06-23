Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi

23.06.2022 20:27
Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi

Son dakika haberleri... NEW ABD Yüksek Mahkemesi'nin, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını iptal etmesine eyalet yetkililerinden tepki geldi.

NEW ABD Yüksek Mahkemesi'nin, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını iptal etmesine eyalet yetkililerinden tepki geldi.

New York Valisi Kathy Hochul, Yüksek Mahkeme'nin kararından şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Şok edici, kesinlikle şok edici." ifadelerini kullandı.

Vali Hochul, Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının hukuk uzmanı ekiplerince incelenerek, silahların sınırlandırılması konusunda yasal olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini kaydetti.

New York Eyalet Senatosu Lideri Andrea Steward-Cousins, "Yüksek Mahkeme, silahların insan hayatından daha değerli olduğu kararına vardı." diye konuştu.

Demokrat eyalet senatörü Zellnor Myrie, "Biliyoruz ki bu çok kötü olacak." dedi.

Zellnor, Yüksek Mahkeme'nin iptal kararının, sanki ülkede silahları savunan en önemli lobi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) tarafından yazılmış gibi olduğunu belirterek, "Çocukların hayatı üzerine silahlar tercih ediliyor." ifadesine yer verdi.

New York Bölge Başsavcısı Alvin Bragg de Yüksek Mahkeme'nin kararını "Halk güvenliği için bir kabus" şeklinde tanımladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararını, Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle bugün 3'e karşı 6 oy ile iptal ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti Anayasa Mahkemesi kararı ABD'de silah taşıma haklarını genişletti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: New Yorklular, ABD Yüksek Mahkemesi'nin silahlarla ilgili kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement