Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde- Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi. Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu. Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı

Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti

Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz

Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı